Trani e Bisceglie contro lo spaccio di sostanze stupefacenti

I sindaci di Trani e Bisceglie, rispettivamente Amedeo Bottaro e Angelantonio Angarano, hanno sottoscritto nella sala giunta di Trani la convenzione che avvia un progetto finalizzato al contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti.

In prima linea ci saranno le Polizie locali di Trani e Bisceglie, impegnate in servizi straordinari sul fronte sicurezza e ordine pubblico, in particolare nelle ore serali e notturne, nelle zone sensibili del territorio.

I servizi, previsti nei periodi festivi e nel corso della stagione estiva, quando aumenta la popolazione per la presenza di turisti e villeggianti, comprenderanno anche lo svolgimento di ulteriori verifiche su strada, quali quella del tasso alcolemico e dell’assunzione di sostanze psicotrope alla guida dei veicoli.

