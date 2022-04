Sul bus con 3 ordigni esplosivi, arrestato studente a San Giovanni Rotondo

Uno studente che aveva trasportato su un autobus di linea tre ordigni esplosivi ad alto potenziale è stato arrestato da Polizia e Guardia di Finanza a San Giovanni Rotondo (Foggia). Il ragazzo è stato bloccato appena è sceso dal bus di linea provinciale proveniente da San Severo (Foggia). Le forze di polizia hanno notato un vistoso bagaglio che trasportava il ragazzo, che è subito apparso nervoso. Lo studente ha riferito agli investigatori che trasportava fuochi d’artificio per conto di alcuni amici.

Effettivamente nella valigia era nascosta tra i vestiti una batteria di fuochi d’artificio da 200 colpi, ma il peso non convinceva gli operatori tanto che, nell’aprire la confezione, hanno trovato 3 candelotti di esplosivo artigianali, muniti di miccia a lenta combustione. I tre ordigni esplosivi - ciascuno composto da oltre 400 grammi di materiale esplodente - per l’estrema pericolosità e potenzialità sono stati fatti brillare in sicurezza, in una cava non lontana da San Giovanni Rotondo.

