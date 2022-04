Omicidio a San Severo, fermato un 17enne per omicidio volontario

Un 17enne è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario e porto illegale d’arma da fuoco per la morte di Salvatore Lombardi, ucciso ieri sera con colpi di pistola a San Severo (Foggia). La vittima aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio e relativi allo lo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minorenne avrebbe fissato un appuntamento con Lombardi e, dopo essersi intrattenuto e aver consumato nel bar, avrebbe esploso all’indirizzo della vittima sette colpi d’arma da fuoco, una pistola calibro 7.65, di cui 5 lo hanno raggiunto mortalmente al volto e alla testa. Il 17enne è stato individuato grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e poi è stato bloccato e interrogato dal pubblico ministero di turno del Tribunale per i Minorenni di Bari negli uffici della Squadra Mobile di Foggia.

