Nasconde bomba per preparare un attentato, arrestato un uomo nel Leccese

Un ordigno del peso di oltre un chilo, probabilmente preparato in vista di un attentato, è stato scoperto è sequestrato dai carabinieri in provincia di Lecce. E’ stato arrestato Gianluca Cirfeta detto "Bianca", 45 anni, di Veglie (Lecce). I carabinieri lo hanno seguito e colto in flagrante mercoledì notte, in paese, dopo averlo notato su una Audi A4 condotta da un uomo di 62 anni, mentre attraversava le stradine di campagna che collegano i comuni di Veglie e Carmiano.

Cirfeta aveva preso in consegna un pacco sospetto, nel buio delle campagne, da un uomo ancora non identificato. I militari, però, sapevano dove cercare ed è quindi scattata la perquisizione. Il pacco era stato interrato in campagna. Sono intervenuti anche gli artificieri che hanno scoperto una bomba, avvolta in carte da giornale, dal peso complessivo di circa un chilo e 100 grammi, costruita con 749 grammi di materiale esplodente. Se l’ordigno fosse esploso, come stimato dagli investigatori, avrebbe causato danni ingenti.

