Maruggio, trovato un corpo carbonizzato in auto

Un corpo carbonizzato è stato trovato questa mattina all’interno di un’auto in zona "Montalto”, nelle campagne di Maruggio, in provincia di Taranto.

Erano stati i proprietari di una villetta a notare in una zona isolata la vettura in fiamme, una vecchia Ford Escort, e a lanciare l'allarme. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio hanno poi visto nell’abitacolo un cadavere carbonizzato. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Manduria e del comando provinciale di Taranto per procedere all’identificazione e fare piena luce sull'accaduto.

