Trani, tentano di rubare una borsa porta pc ma all'interno c'erano solo libri

Alle 18:40 in via Amedeo, in pieno centro di Trani, ignoti hanno rotto il finestrino di una vettura poiché sul sedile posteriore avevano notato una borsa porta computer.

Nel momento in cui se ne impossessavano, però, si accorgevano del fatto che all'interno vi erano soltanto libri, e pertanto la lasciavano di nuovo nell'abitacolo dell'auto fuggendo via.

Da lì a poco sarebbe arrivato il proprietario, un diciottenne che, per quanto dispiaciuto per il danno al viecolo, quanto meno si è sentito sollevato per il fatto che in questo caso i ladri non erano interessati a rubare l'auto, ma il contenuto della borsa, lasciandolo persino nella sua disponibilità poiché non avevano alcun interesse ad entrare in possesso di libri.

Sul posto, nell'attesa dell'arrivo dei Carabinieri, alcuni residenti della zona che hanno sorvegliato l'auto fino al ritorno del legittimo proprietario.

