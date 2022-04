Puglia al Vinitaly: boom di partecipazioni con 110 aziende. Emiliano: “Settore traino”

Sono 110 le aziende vitivinicole della Puglia che partecipano al Vinitaly 2022 di Verona. Lo rende noto la Regione Puglia che sarà presente all'evento nel padiglione 11, in collaborazione con Unioncamere Puglia, dove sono previsti 60 eventi, tra conferenze, incontri e show cooking realizzati da 10 realtà pugliesi, tra associazioni per la promozione del vino e operatori economici.

"Non potevano mancare le etichette pugliesi, oltre 10 mila, esposte nei nostri stand e da degustare nell'angolo dedicato all'enoteca di Puglia", dice il presidente della Regione, Michele Emiliano. "Sono sempre particolarmente emozionato quando devo raccontare e parlare della vitivinicoltura pugliese, dei grandi numeri di un settore che contribuisce a trainare con successo lo sviluppo economico, turistico, enogastronomico, sociale e ambientale della nostra regione", sottolinea. "Verona è un'occasione per i nostri produttori per accrescere la visibilità dei vini di qualità, provenienti da vitigni autoctoni che sono peculiari della nostra terra, storia, identità, cultura", conclude.

"In Puglia abbiamo oltre 90mila ettari di superficie vitata, 40 tra denominazioni di origine protetta e indicazione geografica garantita, eccellenze reali che saranno protagoniste al Vinitaly", ricorda l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia. "Nel corso della quattro giorni veronesi presenteremo il portale del vino, PugliaWineWorld, una piattaforma di promozione delle aziende vitivinicole pugliesi al servizio delle imprese".

