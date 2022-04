Coronavirus in Puglia, 5.352 nuovi positivi e 9 morti

Oggi in Puglia si registrano 5.352 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 32.299 test (positività al 16,5%) e 9 morti.

I nuovi casi sono così distribuiti: 1.842 in provincia di Bari, 405 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 556 nel Brindisino, 660 nel Foggiano, 1.074 in provincia di Lecce, 770 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 36 persone contagiate.

Delle 111.314 persone attualmente positive, 679 sono ricoverate in area non critica (ieri 680) e 38 in terapia intensiva (ieri 35).

