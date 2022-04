Bisceglie, l'ultimo saluto a Donato Papagni. La procura di Foggia ha aperto un'inchiesta

Si sono svolte a Bisceglie le esequie di Donato Papagni, il 42enne di Bisceglie morto nella tarda serata di sabato 2 aprile lungo la statale 16 bis nei pressi di Cerignola. Si era fermato perché il suo furgone era in panne, ma un camion ha investito il furgone che a sua volta ha investito mortalmente il proprietario.

La procura di Foggia ha aperto un'inchiesta sull'incidente e la famiglia di Papagni si è affidata ad una società di consulenza legale per verificare come mai il mezzo pesante non si sia fermato in tempo. Fra le richieste, quella di verificare se il conducente del camion stesse utilizzando il telefonino nel momento dell'impatto.

