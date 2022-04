Tamponamento sulla strada statale 16: traffico in tilt a Bari

È bastata un po' di pioggia a provocare l'ennesimo incidente sulla Strada statale 16, mandando in tilt la circolazione per metà mattinata. L'impatto, un tamponamento senza gravi conseguenze fra una Opel e una Mercedes, ha provocato chilometri di coda in direzione sud a partire dall’uscita 5 San Paolo.

La polizia locale suggerisce, per chi è diretto in città e proviene dalla Ss 96, l’uscita per Modugno, percorrendo la SP 1 verso Bari zona industriale, raggiungere via La Rotella e successivamente viale Europa e via Bruno Buozzi.

