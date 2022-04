Scontro tra due auto nel Barese: un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla Sp235 che collega Gioia del Colle a Santeramo, nel Barese. Al km 23, nell’agro di Santeramo, all’altezza dello svincolo che porta ad Acquaviva delle Fonti, due auto si sono scontrate frontalmente: un 49enne, alla guida di uno dei due veicoli, è deceduto. Il conducente dell’altro mezzo, un 30enne, trasportato al Policlinico di Bari, ha riportato una prognosi risultata guaribile in 30 giorni.

La moglie del 49enne, una donna di 31 anni, è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale «Miulli» di Acquaviva, così come la passeggera 26enne dell’altro mezzo. Sul posto, oltre agli operatori del 118 per i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

© Riproduzione riservata