Lieve scossa ad Andria: terremoto di magnitudo 2.7

Questa mattina all'alba la terra ha lievemente tremato nella provincia Barletta-Andria-Trani. Infatti, alle 5:04, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro ad Andria, ma con una profondità di 25 chilometri.

Per effetto di tali dati la scossa è stata avvertita davvero da pochi sia in città, sia nel circondario, anche in considerazione del fatto che molti stavano ancora dormendo.

Peraltro, secondo la scala Richter, un evento sismico di questo tipo è classificato come terremoto «molto leggero». Non si registrano danni a cose e persone.

