Sono 5.578 i nuovi positivi registrati nell’ultimo bollettino della Regione Puglia su 30.759 test effettuati. Quattordici i decessi. Le persone attualmente positive sono 112.540. Trentacinque i ricoverati in terapia intensiva e 680 le persone ricoverate in area non critica.

© Riproduzione riservata