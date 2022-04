Coronavirus in Puglia, oltre 5500 nuovi casi e 14 morti. Tasso di positività al 18%

Oggi in Puglia si registrano 5.578 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 30.759 test giornalieri e 14 decessi. L’incidenza dei positivi sui tamponi eseguiti è del 18%. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.988, nella provincia Barletta-Andria-Trani 394, in provincia di Brindisi 576, in provincia di Foggia 714, in quella di Lecce 1.108 e nel Tarantino 744. Sono residenti fuori regione altre 43 persone contagiate. Delle 112.540 persone attualmente positive 680 sono ricoverate in area non critica (ieri 688) e 35 in terapia intensiva (ieri 36).

Calo settimanale dei nuovi contagi, -13,2%

Calano i contagi Covid in Puglia, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana 30 marzo-5 aprile, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, scesi a 2.900, e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 13,2% rispetto alla settimana precedente. Sopra la media italiana, pero', l'occupazione dei posti letto in area medica (23,6%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti positivi al coronavirus. La provincia con il maggior numero di nuovi contagi ogni 100mila abitanti e' quella di Lecce, con 1.342 casi; segue Bari con 1.200, poi Brindisi (1.145), Taranto (1.018), Foggia (902) e la Bat (804)

© Riproduzione riservata