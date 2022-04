Bisceglie, beccato con oltre 400g di droga. Arrestato un 21enne

Era in possesso di diverse dosi di hashish, marijuana e cocaina oltre a denaro contante ritenuto provento di spaccio sulla piazza biscegliese.

È così finito in manette un 21enne biscegliese, già noto alle forze dell’ordine per lo stesso tipo di reato.

I carabinieri di Bisceglie, convinti del fatto che il giovane detenesse ulteriore sostanza stupefacente in casa della fidanzata, decidevano di estendere la perquisizione nell’appartamento di lei, e qui rinvenivano oltre 200 grammi di hashish, 170 grammi di marijuana e oltre 50 grammi di cocaina, quasi tutto già suddiviso in dosi, nonché materiale vario per il loro confezionamento.

L’arrestato dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la ragazza è stata denunciata per favoreggiamento.

