A Foggia arriva un nuovo Questore: è Ferdinando Rossi

A Foggia è in arrivo un nuovo questore. Prima dell’estate Ferdinando Rossi prenderà il posto di Paolo Sirna, quest’ultimo destinato a ricoprire l’incarico di direttore della Segreteria del dipartimento ufficio analisi coordinamento e documentazione della Polizia di Stato. Rossi è attualmente questore di Brindisi dove si trasferì nel 2019. "Originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, Ferdinando Rossi ha 54 anni ed ha avviato la sua attività nella Polizia di Stato nel 1985, anno in cui ha vinto il concorso per l’ammissione al 2° corso di formazione per allievi Vice Commissari all’Istituto Superiore di Polizia, dove nel 1989 si è diplomato.

Dopo la laurea in giurisprudenza, nel 1990, è stato assegnato al Commissariato di Crema (Cremona) e successivamente al Nucleo antisequestri di Bovalino (Reggio Calabria). Dal 1992 dirige i commissariati di Termoli (Campobasso), Orgosolo, Sarno (Salerno), Battipaglia (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), “Due Torri-S.Francesco” di Bologna, Torre del Greco (Napoli) e Castellammare di Stabia (Napoli). Nel 2001 Ferdinando Rossi è stato nominato dirigente della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nel 2004 dirigente della Squadra Mobile della Questura di Potenza, dall’1 dicembre 2005 è dirigente della Squadra Mobile della Questura di Nuoro e nel gennaio 2013 dirigente della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Ha ricoperto l’incarico di vice questore vicario della Questura di Cagliari ed è stato poi nominato questore di Oristano nel giugno 2018. Dal 26 marzo 2019 il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Ferdinando Rossi è il Questore di Brindisi”.

