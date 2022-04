Impatto auto-moto intorno alle 18 in via Tolomeo, nella periferia sud di Trani, nei pressi dell'incrocio con via Bari e di un supermercato. Ad avere la peggio il motociclista, disarcionato dal mezzo e rimasto contuso e ferito.

Il 118 lo ha trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale di Andria ma sembra fuori pericolo. Sul posto, per gli accertamenti del caso, la Polizia locale. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso.

