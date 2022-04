Trani, automobilista investe un'ambulanza e fugge: si cerca il responsabile

Danneggiata da un'auto pirata un'ambulanza della Croce Blu di Trani.

È accaduto nella notte e il responsabile dell'incidente, dopo avere procurato il danno, è fuggito via senza neanche lasciare un biglietto per contattarlo.

Un residente comunque dovrebbe essere in grado di testimoniare l'accaduto e avrebbe annotato il numero di targa del responsabile. L'ambulanza è regolarmente utilizzabile anche se dovrà essere riparata quanto prima per i danni alla carrozzeria. Viene usata per trasferimenti di pazienti e in questi giorni, proprio perché utilizzata frequentemente, era all'esterno della sede della Croce Blu in via Nicola Alianelli, nella periferia nord di Trani.

© Riproduzione riservata