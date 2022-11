Salento, incendiati due mezzi: indagini sulla natura dei roghi

Due mezzi sono andati distrutti dalle fiamme fra la notte e l’alba di oggi, e un terzo è rimasto danneggiato per il riverbero del fuoco, negli ennesimi episodi incendiari di questi giorni nel Salento. Si tratta di due eventi molto diversi fra loro, capitati in una zona semiperiferica di Matino e nelle campagne di Nardò, a distanza di qualche ora l’uno dall’altro.

Il primo, in ordine cronologico, è stato proprio il caso di Matino. Qui, nel corso della notte, all’improvviso le fiamme si sono sprigionate su una Fiat Idea di un 42enne. L’auto era parcheggiata in via del Mare e il fuoco l’ha distrutta del tutto, arrivando a colpire, danneggiandola, anche una Fiat Panda posteggiata vicino, di proprietà di una donna straniera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e i carabinieri della sezione radiomobile di Casarano.

Al momento non è stato possibile stabilire la natura del rogo. Singolare, e con accertamenti in corso da parte dei poliziotti dl commissariato di Nardò, è il secondo episodio.

Nella zona di Villaggio Resta, frazione nelle campagne, sull’asse della strada provinciale 112 (non molto lontano dalla costa di Torre dell’Inserraglio), all’alba di oggi il proprietario di un terreno ha scoperto la presenza di un autocarro in parte bruciato e con il cassone contenente diverso materiale semi rovesciato.

Le fiamme, che si presume appiccate in maniera dolosa, si erano estinte da sole e sul posto non c’era nessuno. L’uomo ha quindi contattato la polizia, ma nel frattempo, presso gli uffici del commissariato si è presentato il proprietario del mezzo, per sporgere denuncia. L’autocarro, infatti, a suo dire, era stato rubato nelle ore precedenti. E ora vi sono indagini in corso.

