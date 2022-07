Marina di Lesina ha un depuratore. Niente più discariche nel sottosuolo

“Dopo vent’anni di discussioni che sembravano non potessero arrivare a un risultato, il depuratore di Marina di Lesina (nel foggiano ndr) sarà fatto funzionare evitando che finiscano nel sottosuolo gli scarichi prodotti da una località in cui, d’estate, si raggiungono anche 30 mila presenze, e investiamo 5 milioni di euro su una moderna e potente rete idrica e fognaria”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Risorse idriche, Raffaele Piemontese, intervenendo a una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune di Lesina, convocata con il sindaco Primiano Di Mauro e con la consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese SpA, Rossella Falcone, supportati tecnicamente dal manager della Struttura Territoriale Operativa di AQP, Marco D’Innella.

Con la presa in gestione da parte di Acquedotto Pugliese dell’impianto di depurazione di proprietà comunale sono già iniziati una serie di interventi previsti per il miglioramento delle reti e delle strutture nella località turistico-balneare situata all’interno del Parco Nazionale del Gargano, a ridosso di un lungo tratto di spiaggia che si affaccia sull’Adriatico. Stanno procedendo spediti i lavori di messa in sicurezza dell’impianto di depurazione. Gli interventi, preliminari e necessari per procedere al potenziamento e all’adeguamento della struttura, fanno seguito all’intesa sulla nuova conduzione delle infrastrutture comunali firmata lo scorso giugno dall’Amministrazione comunale e AQP.

