Bari si trasforma nella casa del basket giovanile: fine settimana da brividi

Il basket giovanile pugliese che conta è tutto a Bari in questo fine settimana. Si rinnova, fino a questa sera, la magia dei "Final Days" di pallacanestro giovanile in svolgimento nella struttura del Cus Bari. La manifestazione a cura del Comitato Fip Puglia concentra tutte le finali dei campionati giovanili non ancora disputate in una sede unica e in una sola intensa settimana di gare. Nei giorni scorsi si sono già aggiudicate il titolo regionale U14 maschile la Junior Bisceglie, finali Argento all'appannaggio di Fortitudo Trani in U19, Virtus Brindisi in U16 e Webbin Angel Manfredonia in U14. E poi, ancora: Cus Bari in under 19 maschile, Olimpia Gioia in under 16 e in under 15, Nuova Matteotti Corato in under 13 e Support_o Taranto in under 13 femminile. Si aggiungono i primi posti delle fasi Argento, ottenuti da Kaelya Basket in under 17, Sporting Club Bitonto in under 15, Murgia Santeramo in under 13 maschile. Ma al di là di vincitori e vinti, i Final Days restano un appuntamento sentitissimo da parte per società, giovanissimi cestisti ed accompagnatori, soprattutto dopo due estati di stop forzato a causa della pandemia.

Oggi le ultime due partite: alle 17 in palio il titolo U14 femminile fra Basket Fasano e Pink Bari, alle 19,15 finale U17 Oro maschile Virtus Brindisi-Basket Fasano.

Grande soddisfazione da parte del presidente della FIP Puglia, Francesco Damiani.

© Riproduzione riservata